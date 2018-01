Die Feuerwehr war im Dauereinsatz beim Sturmtief «Friederike». Quelle: Steffen Rasche/dpa-Zentralbild/dpa

Der Sturm "Friederike" hat mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Auf einem Campingplatz am Niederrhein bei Emmerich wurde ein 59-Jähriger von einem Baum erschlagen. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr starb im sauerländischen Sundern.



In Bad Salzungen in Thüringen wurde ein Feuerwehrmann von einem umstürzenden Baum getötet. Im westfälischen Lippstadt und in Brandenburg starben drei Menschen bei Unfällen, ein LKW-Fahrer, ein 68-jähriger Mann und eine 61-jährige Autofahrerin.