Nahe einer Autobahn in Spanien wurde die Frauenleiche gefunden. Quelle: Jesus Andrade/El Correo/dpa

Bei der in Spanien gefundenen Frauenleiche handelt es sich um die vermisste Tramperin Sophia L. Das teilten die Ermittler in Bayreuth mit. Angaben zu den Todesumständen wurden nicht gemacht. Die Studentin war Mitte Juni an einer Autobahn-Tankstelle bei Leipzig in einen Lastwagen gestiegen, um nach Nürnberg zu trampen.



Eine Woche später wurde in Spanien eine Leiche gefunden. Der Fahrer des Lkws war festgenommen worden und gilt als dringend verdächtig, die 28-Jährige umgebracht zu haben.