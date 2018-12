Ankunft des Sarges in Guatemala-Stadt.

Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Die Leiche einer Siebenjährigen aus Guatemala ist aus den Vereinigten Staaten in ihr Heimatland überstellt worden. Sie war nach ihrer Festnahme durch US-Grenzbehörden auf tragische Weise in den USA gestorben.



Die Siebenjährige war Aufzeichnungen der US-Grenzbehörden zufolge Anfang Dezember mit ihrem Vater und weiteren Flüchtlingen festgenommen worden. Kurz darauf starb sie an Dehydrierung. Das Kind soll auf der Flucht aus Guatemala tagelang kein Wasser getrunken haben.