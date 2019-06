v.r.: Emine Erdogan, Präsident Erdogan; Mesut Özil; Amine.

Quelle: Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Mesut Özil (30) und seine Verlobte Amine Gülse (26) haben in einem Hotel in Istanbul geheiratet. Trauzeuge war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Die Hochzeiter sind angeblich seit 2017 ein Paar. Laut Medienberichten ist Amine in Schweden geboren und aufgewachsen und arbeitet als Schauspielerin und Model. Anlässlich der Trauung setzt sich das Paar für kranke Kinder und Flüchtlinge in Syrien und der Türkei ein.