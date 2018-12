Mit dem mobilen System könne Russland europäische Städte mit Atomsprengköpfen erreichen, ohne dass diese eine Vorwarnzeit hätten, sagte Stoltenberg. Er verlangte von Russland, "unverzüglich" zur vollständigen Einhaltung des INF-Vertrages zurückkehren. Dass sich mit den USA nur eine Seite an das Abkommen halte, sei nicht "haltbar".



US-Präsident Trump hat bereits angekündigt, aus dem Abkommen auszusteigen. Damit wäre eins der wichtigsten Abkommen der Abrüstungskontrolle an ein Ende gekommen. Die Nato ist kein Vertragspartner im INF-Abkommen, fühlt sich aber in der Pflicht, das Abkommen zu retten und fordert Russland zu Transparenz und Kooperation auf. Ob Krim oder INF-Verträge - an Appellen an Russland wird es nicht mangeln.