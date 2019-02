Donald Trump sieht die Anti-IS-Koalition kurz vor dem Sieg.

Die 79 Mitglieder der internationalen Koalition haben sich zur endgültigen Eliminierung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Das erklärten die Außenminister der Anti-IS-Koalition nach einem Treffen in Washington.



US-Präsident Donald Trump rechnet bereits in naher Zukunft mit einer vollständigen Rückeroberung des einst vom IS gehaltenen Geländes in Syrien und dem Irak. Eine entsprechende Erklärung seiner Regierung könnte womöglich schon kommende Woche erfolgen, sagte Trump.