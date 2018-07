Hinter den Kulissen aber werbe das Königreich für einen Friedensplan, der im US-Präsidialamt entwickelt werde, heißt es in Palästinenserkreisen. Trump hat mit seiner Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, eine seit Jahrzehnten bestehende US-Position aufgegeben. Bislang unterstützten die USA die Forderung der Staatengemeinschaft, dass der Status Jerusalems in einem Friedensvertrag zwischen Israel und den Palästinensern geregelt werden soll. Beide erheben Ansprüche auf die Stadt, die sowohl Juden als auch Muslimen und Christen als heilig gilt. Das saudische Königshaus kam daher nicht umhin, Trumps Vorstoß zu kritisieren. Inoffiziell sagen jedoch Insider, dass Saudi-Arabien mit an Bord sei bei der Entwicklung einer breiteren US-Strategie für einen Nahost-Friedensplan, der noch in einem frühen Stadium sei.