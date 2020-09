Der EU-Außenbeauftragte trifft die EU-Außenminister. Archivbild

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Nach dem Libyen-Gipfel in Berlin befassen sich heute die EU-Außenminister mit der Lage in dem nordafrikanischen Land. Außenminister Heiko Maas (SPD) und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell werden ihren Kollegen über die Ergebnisse berichten. Die zwölf Teilnehmer-Staaten der Libyen-Konferenz verpflichteten sich zu einem stärkeren Waffenembargo.



Weitere Themen des Ministertreffens sind der Kampf gegen Dschihadisten in der Sahelzone, die Situationen im Irak, in Bolivien und Venezuela sowie Europas Klimapolitik.