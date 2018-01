Südeuropa-Gipfel in Rom. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Die an das Mittelmeer grenzenden EU-Mitgliedsstaaten haben eine Verstärkung des Kampfes gegen den Menschenhandel gefordert. "Unsere grundlegende Rolle und die Last, die Grenzen zu schützen, müssen von der EU anerkannt und geteilt werden", forderten sie.



An dem Treffen nahmen die Regierungschefs von Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Malta, Griechenland und Zypern teil. Auch die Themen Sicherheit und die Zukunft Europas kamen zur Sprache. Der Gipfel war der vierte in dem Format.