Die klein geraspelte Reform stört die Kritiker nicht mehr. Stimmt, sagt ein hoher EU-Diplomat beschwichtigend, der Eurozonenhaushalt sei keine "Bazooka", kein mächtiges Instrument also, er fange eben klein an, aber könne ja im Weiteren noch wachsen. Wenn er denn überhaupt beschlossen wird, in dieser langen Nacht in Luxemburg.