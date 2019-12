Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Archivbild

Quelle: Oliver Dietze/dpa

Die designierten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen heute mit den führenden Köpfen der Partei den künftigen Kurs in der Großen Koalition beraten. Das mehr als 40-köpfige Gremium, in dem auch die SPD-Bundesminister, die Fraktionsführung und Ministerpräsidenten vertreten sind, will einen Vorschlag für den kommenden Parteitag ausarbeiten.



Das Partei-Establishment tritt geschlossen für eine Große Koalition ein. Esken und Walter-Borjans hatten sich dagegen öfter GroKo-kritisch geäußert.