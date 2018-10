Grenzkontrollen sind ein Thema des Treffens der beiden Minister. Quelle: Armin Weigel/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) empfängt an kommenden Donnerstag den neuen österreichischen Innenminister Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ zu einem Antrittsbesuch in München. Im Mittelpunkt des Treffens steht die grenzübergreifende Zusammenarbeit der Polizei beider Länder.



Er wolle mit Kickl darüber sprechen, "wie wir die Grenzkontrollen an der A3 bei Passau weiter optimieren können", sagte Herrmann. "An den Grenzkontrollen wollen wir nach wie vor festhalten."