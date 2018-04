Kremlchef Putin traf den türkischen Präsidenten Erdogan. Quelle: Kayhan Ozer/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Die Türkei will den Handel mit Russland deutlich ausbauen und künftig noch mehr russische Touristen ins Land locken. Staatschef Recep Tayyip Erdogan sagte nach einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Ankara, das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern habe 2017 um 32 Prozent auf 22 Milliarden Dollar zugenommen.



Ziel sei es, dieses Volumen auf 100 Milliarden Dollar zu steigern. Auch die Touristenzahl wolle man von über 4,7 Millionen in 2017 auf sechs Millionen steigern.