Die Ministerpräsidenten Zoran Zaev (l) und Alexis Tsipras.

Quelle: Boris Grdanoski/AP/dpa

Nach der Beilegung des Namensstreits zwischen Nordmazedonien und Griechenland sind die Regierungschefs der Länder in Skopje zusammengekommen. "Bisher sahen wir nur gute Gelegenheiten an uns vorbeiziehen", sagte Nordmazedoniens Ministerpräsident Zoran Zaev. Nun lägen gemeinsame Möglichkeiten vor ihnen.



Sein griechischer Amtskollege Alexis Tsipras pflichtete ihm bei: "Wir schlagen ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf." Bei dem Treffen wurden mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnet.