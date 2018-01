Baasner: Da liegt eine symbolische Agenda. Es gibt Themen, über die schon lange geredet wird, aber auch andere, die auf dieser Ebene noch nicht besprochen worden sind. Zum Beispiel die Zusammenarbeit in der Berufsausbildung. Seit 20 Jahren heißt es in Frankreich immer wieder, man sollte die Erfahrungen des deutschen dualen Ausbildungssystems nutzen. Jetzt gibt es präzisere Versuche, diesen Wunsch in die Realität umzusetzen. Das ist für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich sehr wichtig. Sie liegt bei über 25 Prozent, die Arbeitslosigkeit insgesamt bei zehn Prozent. Reden werden die Minister auch über den Investitionsfonds für digitale Start-ups.