Horst Seehofer wird nicht am Integrationsgipfel teilnehmen. Quelle: Carsten Koall/dpa

Innenminister Seehofer will am 10. Integrationsgipfel nicht teilnehmen. Ein Sprecher erklärte, Seehofer werde bei der Veranstaltung am Mittwoch vom Parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) vertreten. Seehofer soll ihn schon Anfang Juni gebeten haben, den Termin für ihn wahrzunehmen.



Dass Seehofer an dem Gipfel unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nicht teilnimmt, weil er mit ihr aktuell Meinungsverschiedenheiten in der Asylpolitik hat, wäre damit ausgeschlossen.