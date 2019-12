Esken und Walter-Borjans im Kanzleramt

Quelle: Paul Zinken/dpa

BundesKanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu einem ersten Treffen im Kanzleramt empfangen. Esken und Walter-Borjans kamen um kurz nach 9.00 Uhr ins Kanzleramt.



Ein Treffen der Vorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, mit Esken und Walter-Borjans soll es am 19. Dezember geben. Das neue SPD-Führungsduo strebt Verhandlungen über Nachbesserungen am Kurs der Großen Koalition in Berlin an.