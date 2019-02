Koalitionsausschuss tagt im Bundeskanzleramt.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben in einer Nachtsitzung um Weichenstellungen in der Koalition gerungen. Konkrete Beschlüsse oder Informationen über Ergebnisse wurden nach dem Ende der Gespräche gegen Mitternacht zunächst nicht bekannt.



Schon in vier Wochen will sich der Koalitionsausschuss zur nächsten Sitzung treffen. Die Regierungspartner wollen so vor der Europawahl im Mai und den schwierigen Wahlen danach in Sachsen, Brandenburg und Thüringen auch in den Umfragen Boden gut machen.