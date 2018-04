Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel. Archivbild Quelle: Jim Hollander/EPA/POOL/AP/dpa

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft am Montag im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Vor seinem Abflug sprach er von einem "sehr wichtigen Besuch" bei "Israels sehr großartigem Freund" und seinem persönlichen Freund Trump.



Bei der Begegnung in Washington wolle er ihm vor allem für die "historische Entscheidung" danken, die US-Botschaft am israelischen Unabhängigkeitstag im Mai von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, sagte Netanjahu.