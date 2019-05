Linda Teuteberg will neue FDP-Generalsekretärin werden. Archivbil

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Unter dem Motto "Ein Land wächst mit seinen Menschen" kommt die FDP heute in Berlin zu einem Bundesparteitag zusammen. Auf dem Programm stehen erste Wahlen zu Präsidium und Bundesvorstand. Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Innenexpertin Linda Teuteberg aus Brandenburg soll zur Generalsekretärin gewählt werden.



Sie löst Nicola Beer ab, die die Partei als Spitzenkandidatin in die Europawahl Ende Mai führt. Am Samstag stellt sich Parteichef Christian Lindner zur Wiederwahl.