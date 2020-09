Sicherheitsvorkehrungen für die Libyen-Konferenz in Berlin.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bei der Libyen-Konferenz in Berlin sollen einem internen UN-Bericht zufolge eine permanente Feuerpause und eine konsequente Umsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland erreicht werden. Das beinhaltet der Entwurf des Abschluss-Kommuniques, einem Schreiben von Generalsekretär Antonio Guterres an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Sonntagnachmittag Vertreter aus mehr als zehn Ländern, die Einfluss auf den Libyen-Konflikt haben.