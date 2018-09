Maas (links) und Lawrow bei einem Treffen im Mai. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Außenminister Heiko Maas will sich bei seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow dafür einsetzen, dass eine Großoffensive gegen die letzte syrische Rebellenhochburg Idlib ausbleibt. "Es geht darum, das Schlimmste zu verhindern, nämlich eine neue humanitäre Katastrophe", sagte Maas vor einem Treffen mit Lawrow an diesem Freitag in Berlin.



"Russland spielt da eine Schlüsselrolle und wir haben da Erwartungen", sagte der SPD-Politiker. "Das werden wir ganz offen miteinander besprechen."