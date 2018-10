Finnlands Präsident Niinistö (r.) empfängt Trump in seinem Amtssitz. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Wenige Stunden vor seinem Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin ist US-Präsident Donald Trump am Montagmorgen vom finnischen Präsidenten Sauli Niinistö empfangen worden. Niinistö begrüßte Trump und First Lady Melania an seinem Wohnsitz.



Anschließend wollten die beiden Staatschefs bei einem Frühstück ein bilaterales Gespräch führen. Trump bedankte sich bei ihm für die "fantastische Gastfreundschaft". Finnland sei ein "großartiges Land". Anschließend trifft sich Trump mit Putin.