Französische Polizisten im Einsatz. Archivbild

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Mit einem Großaufgebot von Sicherheitskräften will Frankreich Gewalt und Ausschreitungen während des G7-Gipfels ab Samstag in Biarritz verhindern. Es sollen 13.200 Polizisten eingesetzt werden, kündigte Innenminister Christophe Castaner an.



Erwartet werden US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel und weitere Spitzenpolitiker. Castaner sagte, es gebe ein dauerhaftes Terrorrisiko in Frankreich. Bei Anschlägen waren in den vergangenen Jahren etwa 250 Menschen getötet worden.