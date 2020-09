Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Quelle: Pavel Golovkin/AP POOL/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich am kommenden Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Istanbul treffen. Geht es nach Erdogan, soll auch der britische Regierungschef Boris Johnson teilnhemen. Das sei aber noch unklar.



In Brüssel hatte Erdogan sich am Montag mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel getroffen. Anlass war die Entscheidung, Migranten nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten.