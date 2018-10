Auch Merkel folgt der Einladung von Erdogan. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Ein prominent besetzter Vierer-Gipfel will heute in Istanbul über die Zukunft des Bürgerkriegslandes Syrien beraten. In der Stadt am Bosporus treffen sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Kreml-Chef Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel.



Die vier Länder wollen insbesondere über die Lage in der letzten verbliebenen Rebellenhochburg Idlib sprechen. Außerdem soll der politische Friedensprozess wieder in Gang gebracht werden.