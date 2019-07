Afghanische Sicherheitskräfte. Archivbild

Quelle: Rohullah/XinHua/dpa

Die innerafghanischen Gespräche in Katar haben die Hoffnung auf Fortschritte im Friedensprozess genährt. Laut der gemeinsamen Erklärung der "innerafghanischen Dialogkonferenz" beabsichtigen die Seiten eine Reduzierung der Gewalt in dem kriegszerrissenen Land.



Angriffe auf religiöse Zentren, Schulen, Krankenhäuser, Bildungszentren, Basare, Wasserdämme oder Arbeitsplätze sollen demnach eingestellt werden. An der Konferenz nahmen unter anderem Vertreter der Taliban teil.