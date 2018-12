Fahnen mit dem Logo der Klimakonferenz «COP24» in Kattowitz.

Quelle: Frank Jordans/AP/dpa

Vor der offiziellen Eröffnung des 24. UN-Klimagipfels sind im polnischen Kattowitz die Klima-Diplomaten bereits zu einer ersten Plenumssitzung zusammengekommen. Die offizielle Eröffnung ist an diesem Montag.



In Kattowitz sollen die als historisch eingestuften Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz von 2015 durch klare Regeln zur Umsetzung und Überprüfung ergänzt werden. In Paris war beschlossen worden, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen.