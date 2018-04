Merkel trifft sich zum zweiten Mal mit Trump in Washington. Quelle: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird US-Präsident Donald Trump am 27. April in Washington treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche würden voraussichtlich bilaterale Fragen sowie außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen stehen. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin mit.



Bei dem Gespräch dürften die Lage in Syrien, die künftige Zusammenarbeit mit Russland, der Handelsstreit und das Verhältnis zum Iran im Mittelpunkt stehen.