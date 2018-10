Kanzlerin Angela Merkel will eine EU-Lösung im Asylstreit. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) plant für diesen Sonntag ein Treffen mit mehreren EU-Staaten zur Flüchtlingspolitik. Vor dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni wollen sich die besonders von der Flüchtlingskrise betroffenen Staaten Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Bulgarien und Spanien in der Migrationsfrage beraten.



Das informelle Treffen soll demnach in Brüssel stattfinden. Es gilt als wichtiger Meilenstein für die von Merkel angestrebte "europäische Lösung".