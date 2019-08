Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

US-Präsident Donald Trump will in Kürze Deutschland besuchen. Er werde "sehr bald" nach Deutschland kommen, sagte er bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und fügte hinzu: "Ich habe Deutsches in meinem Blut."



Trumps Vorfahren kommen aus Rheinland-Pfalz. Merkel hatte zuvor erklärt, sie habe Trump bereits vielfach eingeladen. Trump war seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 noch nicht zu einem bilateralen Besuch in Deutschland. Frankreich und Großbritannien hat er dagegen schon jeweils zwei Mal besucht.