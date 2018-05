Assad trifft Putin überraschend in Sotschi. Quelle: Michael Klimentyev/Sputnik/dpa

Kremlchef Wladimir Putin erklärte bei einem Treffen mit Syriens Präsidenten Baschar al-Assad, dass der Militäreinsatz in Syrien "tatsächlich zu einem Ende" komme. Nun gehe es darum, politische Prozesse einzuleiten. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.



Putin sagte, er sei erfreut, die Bereitschaft von Assad zu sehen, mit jedem zusammenzuarbeiten, der bereit sei, Frieden aufzubauen und Lösungen zu finden. In den nächsten Tagen will er weitere Gespräche zu Syrien führen.