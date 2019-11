Die Atomkraft steht im Mittelpunkt des Papst-Besuchs in Japan.

Quelle: --/kyodo/dpa

Papst Franziskus hat bei einem Treffen mit Opfern der Atomkatastrophe von Fukushima die Nutzung von Kernenergie in Frage gestellt. In den Unglücksgebieten müsse der soziale Zusammenhalt wieder hergestellt werden, sagte der Pontifex in Tokio.



Dies schließe die Sorge über die fortdauernde Nutzung der Kernenergie mit ein. Zwar schloss sich der Papst dem Aufruf der Bischöfe Japans zu einem Ausstieg aus der Atomenergie nicht an. In seiner Rede sprach er Umwelt- und Energiefragen aber klar an.