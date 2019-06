Peter Altmaier in Shanghai.

Quelle: Andreas Landwehr/dpa

In der Kontroverse um den Ausbau des Mobilfunknetzes in Deutschland mit Technologie des chinesischen Telekomriesen Huawei hat sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gegen "willkürliche Entscheidungen" ausgesprochen.



In einer Marktwirtschaft müssten sich alle Unternehmen darauf verlassen können, nach Recht und Gesetz behandelt zu werden, sagte er nach einem Treffen mit Huawei-Gründer Ren Zhengfei. Es sei ein "sehr sachliches Gespräch" gewesen, das dem Informationsaustausch gedient habe.