Das Ringen um die umstrittene Lieferung einer Siemens-Signalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien geht in die Schlussrunde. Heute demonstriert die Klimaschutzbewegung Fridays for Future vor Büros des Konzerns in mehreren deutschen Städten. Zudem treffen sich Siemens-Chef Joe Kaeser und Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer.



Hintergrund der Debatte ist ein Auftrag zur Lieferung einer Zugsignalanlage für eine geplante riesige Kohlemine in Australien. Klimaschützer fordern von Siemens, auf das Geschäft zu verzichten.