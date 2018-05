Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Pk mit Wladimir Putin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi darauf gedrungen, die Pläne für eine UN-Mission in der Ostukraine voranzutreiben. Erst wenn es Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gebe, sei ein weiteres Treffen im "Normandie-Format" (Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland) sinnvoll.



Ein weiteres Thema war das von den USA aufgekündigte Atomabkommen mit Iran. Deutschland und Russland wollen am Abkommen festhalten.