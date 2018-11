Das Schicksal von Ministerpräsident Saad Hariri bleibt offen.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist in Paris eingetroffen. "Der Premier ist angekommen", hieß es aus seinem Umfeld. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.



Hariri wollte am Mittag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen. Wie lange er in Frankreich bleiben wird, war zunächst unklar. Hariri hatte vor zwei Wochen völlig überraschend von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt erklärt und sein Land damit in eine politische Krise gestürzt.