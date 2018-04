Angela Merkel und Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kurz nach ihrer Wiederwahl führt ihre zweite Auslandsreise Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Polen. In der Hauptstadt Warschau sind Gespräche mit Staatspräsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vorgesehen.



Die deutsch-polnischen Beziehungen sind deutlich abgekühlt, seitdem die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Polen an der Macht ist. Differenzen gibt es vor allem bei den Themen Rechtsstaatlichkeit und Flüchtlingspolitik.