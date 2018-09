Auch der dritte Koreagipfel wird mit Spannung erwartet. Quelle: -/YNA/dpa

Südkoreas Präsident Moon Jae In will die atomare Abrüstung Nordkoreas in den Mittelpunkt seines dritten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un stellen. Angesichts mangelnder Fortschritte in den Atomverhandlungen äußerte sich Moons Stabschef Im Jong Seok jedoch zurückhaltend.



Unklar sei selbst, ob es zum Ende des am Dienstag beginnenden Gipfels ein Abschlussdokument geben werde. Weitere Themen seien die innerkoreanischen Beziehungen und militärische Entspannungsmaßnahmen.