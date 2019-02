Kim Jong Un (links) und Donald Trump.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die USA erwarten beim Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong Un Zusagen Nordkoreas zur atomaren Abrüstung. Trump gehe es um einen "nachweisbaren, verifizierbaren Schritt", sagte US-Außenminister Pompeo dem Sender CNN.



Die US-Regierung sehe in Nordkorea nach wie vor eine nukleare Bedrohung, sei aber zuversichtlich, dass es Fortschritte geben könne. Pompeo machte deutlich, dass die Sanktionen in Kraft bleiben sollen, so lange es keine Fortschritte bei der Abrüstung gebe.