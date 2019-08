Apple-Chef Tim Cook und US-Präsident Donald Trump. Archivbild

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Apple-Chef Tim Cook hat ein Abendessen mit US-Präsident Donald Trump genutzt, um einen Wettbewerbsnachteil für den iPhone-Konzern durch die US-Zusatzzölle auf Waren aus China anzuprangern. Cook habe sich besorgt gezeigt, dass der südkoreanische Rivale Samsung so einen Vorteil bekomme, sagte Trump. Cook habe "überzeugende Argumente vorgelegt".



Der Großteil der Apple-Geräte wird in China hergestellt und würde in den kommenden Monaten im US-Markt von US-Zöllen im Handelskonflikt mit China getroffen.