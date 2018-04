heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Bundesaußenminister Heiko Maas nimmt heute bei den Vereinten Nationen in New York an einer Veranstaltung der UN-Generalversammlung zur Friedenssicherung teil. Am Rande trifft er erstmals Irans Außenminister Mohammed Sarif. Der Streit um das Atomabkommen mit Iran wird dabei zentrales Thema sein.



Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind sich laut einem Medienbericht mit den USA weitgehend einig, dass Iran wegen seiner umstrittenen Raketentests mit neuen Sanktionen gedroht werden soll.