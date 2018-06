Kim Jong Un will mit Trump verhandeln. Archiv Quelle: Rodong Sinmun/YONHAP/RODONG SINMUN/dpa

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist möglicherweise zu dem für Dienstag in Singapur geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump aufgebrochen. Kims Privatflugzeug sei von Pjöngjang in Richtung des Stadtstaates gestartet, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.



Kim wird voraussichtlich am Nachmittag (Ortszeit) in Singapur ankommen. Er werde dort zunächst Ministerpräsident Lee Hsien Loong treffen, teilte das Außenministerium in Singapur mit.