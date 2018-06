Kim Jong Un wird am von Vivian Balakrishnan, dem Außenminister Singapurs, begrüßt. Quelle: reuters

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist am Sonntag in Singapur eingetroffen, wo er sich am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump treffen will. Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan begrüßte den Gast aus Nordkorea am Flughafen Changi und veröffentlichte ein Foto der Begegnung bei Twitter. US-Präsident Donald Trump soll im Laufe des Tages in Singapur landen.



Kim sollte zunächst mit Singapurs Präsident Lee Hsien Loong zusammenkommen, um den Gipfel mit Trump vorzubereiten.