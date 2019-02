Trump (l.) und Chinas Vizepremier Liu He (vorne) im Weißen Haus.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Vizepremier Liu He nach einem Treffen zuversichtlich gezeigt. "Wir werden jetzt ein großartiges Handelsabkommen bekommen, wenn alles funktioniert", sagte Trump. Bei den zweitägigen Verhandlungen in Washington seien Fortschritte erzielt worden, es gebe aber auch noch sehr viel Arbeit.



Trump will sich bald mit Chinas Premier Xi Jinping treffen, um den Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt ganz beizulegen.