Trump zufolge könnte ein Gipfeltreffen mit Kim bis Anfang Juni stattfinden. Der Ort der Zusammenkunft ist noch ungewiss. Auch hatte Trump erklärt, das Treffen mit Kim sei noch nicht ganz sicher. Es wäre das erste beider Länder auf solch hoher Ebene seit Beginn der Feindseligkeiten nach dem Korea-Krieg von 1950 bis 1953.



Neben dem Atomkonflikt dürfte auch das Schicksal dreier in Nordkorea inhaftierter Amerikaner bei einem Gipfeltreffen zur Sprache kommen. US-Regierungsvertretern zufolge hatte CIA-Chef Mike Pompeo dies schon bei seinem jüngsten Geheimtreffen mit Kim in Nordkorea thematisiert. Trump bestätigte, dass Verhandlungen über eine Freilassung der US-Bürger liefen. Ob dies aber eine Vorbedingung für sein Treffen mit Kim sei, sagte der Präsident indes nicht. Zudem habe er Abe versprochen, sich für die Freilassung von Japanern einzusetzen, die von der nordkoreanischen Führung entführt und inhaftiert wurden. Pjöngjang hat sich zur Entführung von 13 Japanern bekannt, Tokio geht allerdings von mindestens 17 aus. Die Japaner wurden in den 1970er und 1980er Jahren verschleppt, um nordkoreanische Agenten in japanischer Sprache und Kultur zu schulen, um Südkorea auszuspähen.