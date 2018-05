Übersetzt bedeutet der Name Singapur "Löwenstadt". Der Stadtstaat in Südostasien mit seinen insgesamt nur 5,6 Millionen Einwohnern ist keiner der klassischen Tagungsorte der internationalen Diplomatie wie zum Beispiel Wien oder Genf. Trotzdem fanden und finden dort immer wieder Begegnungen zwischen wichtigen politischen Akteuren statt. Als Gipfelort für das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim setzte sich Singapur gegen einige Konkurrenz durch. Auch mehrere andere Städte in Asien und Europa hatten sich Hoffnung gemacht. Trump nimmt nun eindeutig die längere Reise auf sich. Sowohl Nordkorea wie die USA haben in Singapur eine Botschaft. Das macht die Organisation leichter.



Damit wird es im kleinsten Staat Südostasiens dieses Jahr gleich drei Gipfel geben. Im April war hier schon ein erstes Treffen der Staats- und Regierungschefs aus der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean). Singapur führt darin 2018 den Vorsitz. Im November gibt es einen weiteren Gipfel - dann auch mit Gästen. Möglicherweise wird Trump dann abermals dabei sein. Auf diplomatischem Feld ist Singapur zudem durch den "Shangri-La"-Dialog bekannt - eine hochkarätig besetzte Tagung zur Verteidigungspolitik für den Asien-Pazifik-Raum, die einmal pro Jahr im gleichnamigen Luxushotel stattfindet.



Singapur ist eines der reichsten Länder der Welt und auch eine der Städte mit den höchsten Lebenshaltungskosten. Zudem gilt es, was die Gefahr von Anschlägen angeht, als extrem sicheres Pflaster. Premierminister Lee Hsien Loong hatte mehrmals deutlich gemacht, dass sein Land großes Interesse an der Gastgeberrolle hat. Als eines der wenigen Länder hat Singapur zu Nordkorea verhältnismäßig normale Beziehungen. Für den weitgehend isolierten kommunistischen Staat ist es immerhin achtgrößter Handelspartner - allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Trotz der großen Entfernung sind die Beziehungen zu den USA enger. Singapur ist ein US-Verbündeter, in dessen Hafen regelmäßig amerikanische Kriegsschiffe einlaufen. Mit China und Malaysia gehören die Vereinigten Staaten zu Singapurs wichtigsten Handelspartnern.

