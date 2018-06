Das Ziel ist gesetzt, die ersten Pflöcke sind eingeschlagen – zumindest auf dem Papier: US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un streben die nukleare Abrüstung Nordkoreas an. Das hat in einer ersten Reaktion an den Finanzmärkten für etwas Erleichterung gesorgt: Der japanische Nikkei-Index legte moderat zu und der deutsche Leitindex Dax startete – zunächst – mit Gewinnen in den Tag.