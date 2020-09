Deutschland und die USA haben eine entschlossene Fortsetzung ihres Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angekündigt. Der Kampf gegen den IS sei "noch nicht beendet", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach einem Treffen der internationalen Anti-IS-Koalition in München an der Seite ihres US-Kollegen Esper.



Es seien "große Fortschritte" erzielt worden, die IS-Miliz sei aber "noch nicht besiegt". Die Bundeswehr werde sich weiter engagieren.