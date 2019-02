Alexis Tsipras und Recep Tayyip Erdogan schütteln sich die Hand.

Quelle: Uncredited/Presidential Press Service/AP,Pool/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras haben den Ausbau ihrer oft krisenhaften Beziehungen in Aussicht gestellt. Trotz der "zeitweise unerwünschten Situationen" hätte man "Möglichkeiten gefunden, sie schnell wiedergutzumachen", sagte Erdogan nach einem Treffen in Ankara.



Tsipras sprach von einem "effektiven und ehrlichen Treffen". Man müsse in der Ägäis ein Klima der Kooperation schaffen. Laut Erdogan ging es auch um die Terrorbekämpfung.